Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta sono una coppia più longeva dello stesso trono della sovrana. Si sono conosciuti che erano due ragazzini e hanno trascorso tutta la loro vita insieme, amandosi e sostenendosi sempre, nonostante il loro amore sia sbocciato in un’epoca in cui non era fondamentale questo sentimento per sposarsi ma c’erano ben altri interessi di mezzo. Lei 94enne, lui vicino ai 100 anni, sono una coppia ancora amatissima dagli inglesi e di recente Filippo è stato spesso male. Proprio nelle ultime ore, è stato trasportato in ospedale.

Regina Elisabetta, il marito Filippo ricoverato in ospedale

Dal 4 maggio del 2017 Buckingham Palace ha annunciato il ritiro del Principe da tutti gli impegni pubblici, e quattro anni fa ha svolto il suo ultimo incarico. Si stava godendo la vecchiaia in completa tranquillità, quando nelle ultime ore ha avuto un brutto malore. Al momento si trova presso il King Edward VII Hospital di Londra: “Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa dopo essersi sentito male su consiglio del medico di Sua Altezza Reale“.

Tutto il Paese è in allarme e il pensiero per il Principe: tra qualche mese compirà 100 anni e vorrebbero tutti vederlo arrivare a questo importante e prestigioso traguardo della vita. Auspichiamo tutti che riesca a superare questo brutto malore e rimettersi in sesto.

