Antonella Fiordelisi, l’abito bianco risalta le curve: si vede tutto – FOTO

Antonella Fiordelisi nell’ultima foto sfoggia un abito bianco che risalta le curve: si vede tutto.

L’abito bianco sfoggiato da Antonella Fiordelisi è accessibile per poche. Messa poi di profilo, dalla foto è possibile scorgere entrambi i lati. Una doppia visione che non passa di certo inosservata. Il lato A ed il lato B emergono con forte prepotenza tanto che i commenti allusivi a questa doppia esplosione non sono tardati ad arrivare. Lato A esplosivo come si vede anche nelle altre foto e lato B da urlo, super tondeggiante la rendono tra le donne più desiderate, nonostante la sua giovane età; la Fiordelisi infatti ha quasi 23 anni ma sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi numerosissimi followers, arrivati oggi ad 1,2 milioni. La schermitrice e modella, presenza costante del programma calcistico Tiki Taka su Italia Uno, è una forte tentazione per chi segue il format.

Antonella Fiordelisi, il dettaglio che non passa inosservato

