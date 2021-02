Elisabetta Canalis: fisico mozzafiato in abito estivo e totale libertà – FOTO

Elisabetta Canalis vola verso la libertà e stavolta emoziona indossando controcorrente un bellissimo vestitino estivo: è mozzafiato.

La showgirl di origini sarde, Elisabetta Canalis, ha condiviso alcuni scatti inediti sulla piattaforma Instagram e direttamente dall’alto delle maestose colline di Los Angels. In brevissimo tempo dalla sua pubblicazione ha fatto il pieno di apprezzamenti, raggiungendo ad ora gli oltre 75mila like. Con le braccia rivolte verso il cielo, un’espressione particolarmente rilassata e degli occhiali da diva conquista la libertà necessaria, e senza troppi sforzi, il vasto pubblico del web.

Leggi anche —>>> Elisabetta Canalis, camino acceso e lei in intimo trasparente: fa sognare – FOTO

Elisabetta Canalis: spettacolo mozzafiato alla volta dell’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Canalis e la prova della sua forma strepitosa, il VIDEO

“Shot by @mickaelatombrockphotos with my iPhone 😎“, come puntualizzato nella giornata di oggi dalla meravigliosa Elisabetta, gli scatti in questione sono stati realizzati dalla fotografa statunitense Mickaela Tombrock, attiva momentaneamente a livello professionale nella città di Los Angels. Elisabetta si mostra indossando un vestitino dalle tinte floreali, leggero e pronto ad essere sfoggiato in un’estate del tutto anticipata.

Oltre a rendere indubbiamente merito al fascino della conduttrice italiana, naturalizzata negli USA, le istantanee condivise sul suo profilo e volutamente in bianco e nero regalano una suggestiva vista su una delle città più affascinanti su scala mondiale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Dai tetti mozzafiato di LA Elisabetta raggiunge i suoi ammiratori in Italia, i quali non tardano a sottolineare quanta bellezza essi racchiudano. Senza dimenticare al contempo quella della stessa soubrette. “IPhone or not iPhone you are wonderful”, ovvero iPhone o no, tu sei meravigliosa.“