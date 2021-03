Conosci il nome originario di Mickey Mouse? Curiosità sui personaggi Disney

Disney. I personaggi più amati dell’universo creato da Walt Disney nascondono tante curiosità che forse non conosci. Te ne sveliamo qualcuna

E’ grazie al fumettista visionario Walt Disney se abbiamo potuto godere di film d’animazione ( e possiamo ancora oggi) che hanno reso indimenticabile la nostra infanzia. L’uomo, originario di Chicago, si è reinventato animatore, imprenditore, produttore cinematografico e regista, creando non solo un colosso economico ma anche un universo in cui regnano fantasia e creatività.

Molti sono i personaggi che portano la firma di casa Disney, alcuni dei più iconici non li ha nemmeno potuti vedere poiché morì nel 1966. E pensare che tutto partì da un topo, quello che in Italia venne battezzato Topolino. In lingua originale si chiama Mickey Mouse. Nome delizioso e simpatico, non trovate? Eppure non era quello originario. Walt Disney lo chiamò inizialmente Mortimer. Denominazione un po’ pesante per un personaggio che avrebbe allietato in particolare i bambini: questa era l’opinione della moglie di Disney, Lilian. E’ a lei che dobbiamo (fortunatamente) il ripensamento del famoso disegnatore.

Disney. Curiosità sui personaggi più amati

Volete sapere altre curiosità sconosciute sui personaggi più iconici della Disney? Partiamo dal film La Sirenetta. Sapete che il personaggio di Ursula fu ispirato, almeno nelle fattezze, a una persona realmente esistita? Si tratta di una famosa drag queen di nome Divine, nota per i suoi ruoli nei film di John Waters, come la signora Edna Turnblad in Hairspray.

Rimanendo in tema de La Sirenetta, secondo la mitologia greca Zeus, padre di Ercole (e fratello di Poseidone), era lo zio di Tritone (padre di Ariel). Questo renderebbe cugini i due protagonisti dei film d’animazione più amati degli anni ’90, Hercules e Ariel.

Andiamo in tempi più “recenti”, precisamente nel 2009. Sapevate che l’uscita sugli schermi de La principessa e il ranocchio causò una diffusione preoccupante di salmonella tra i bambini? Convinti che gli anfibi si trasformassero in principi, li baciarono sperando in una magia incredibile.

Torniamo al tema dei nomi. La piccola Boo di Monster & co (soprannome datole dall’amico peloso Sully) in realtà si chiama Mary. E’ possibile vedere alcuni suoi disegni firmati in alcune scene del cartone. Come per Mickey Mouse, ci fu un ripensamento sul nome di Buzz Lightyear, protagonista di Toy story. Il nome originario avrebbe dovuto essere Lunar Larry, ma i creatori decisero di omaggiare un vero astronauta, uno dei primi uomini ad aver messo piede sulla Luna, Buzz Aldrin. Così il piccolo giocattolo “spaziale” venne ribattezzato.