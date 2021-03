Beautiful, anticipazioni 13 marzo: Brooke nutre dei dubbi su Zoe. Steffy non è convinta delle buone intenzioni di Thomas.

È davvero un buon periodo per Zoe. La ragazza è stata appena riammessa alla Forrester e Thomas l’ha baciata, apparentemente colto da un’improvvisa passione. La giovane Buckingham non sa che in realtà Thomas sta puntando a far ingelosire Hope. Nel frattempo Liam trama alle spalle della fidanzata. Il giovane Spencer vuole vederci chiaro riguardo ai sentimenti di Thomas per Hope e decide dunque di farsi aiutare da Steffy. Insieme danno una seconda possibilità a Zoe, ma solo a patto che la ragazza li aiuti a capire cosa passa per la mente di Thomas.

Beautiful, anticipazioni 13 marzo: Steffy svela tutto a Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che sia Carter che Steffy nutriranno dei dubbi sulla buona fede di Thomas. L’avvocato in particolare sembrerà provare una strana simpatia per Zoe e non vorrà che Thomas la faccia soffrire. Nel frattempo il giovane Forrester ringrazierà Eric, Ridge e Steffy per la fiducia dimostrata nei suoi confronti. Steffy gli chiederà di giurargli che il suo interesse per la Hope For the Future è autentico e non dettato dall’ossessione per Hope.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke non riuscirà ad accettare che Zoe sia tornata alla Forrester. Solo dopo che Steffy le racconterà tutto il piano, la Logan si sentirà un po’ rassicurata. Anche Hope non riuscirà a perdonare Zoe. La ragazza le chiederà delucidazioni sul suo rapporto con Thomas.