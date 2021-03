Outfit casual per Ludovica Pagani, l’influencer infatti indossa una tuta ma la scollatura non passa inosservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica Pagani è più bella che mai, la sua versione casual convince e non poco: una semplice tuta verde militare con bottoni frontali su di lei acquista una marcia in più, si eleva a capo must della prossima stagione. Ma quello che balza all’occhio è sicuramente la scollatura ricavata da alcuni bottoni lasciati liberi. Un’apertura non volgare ma che stuzzica la mente dei followers attivando un meccanismo di seduzione, un vedo e non vedo interessante. Lo sguardo apparentemente serio è proiettato al di fuori dell’obiettivo, mentre comunque si lascia fotografare assumendo una posa di tre quarti. Incantevole. I commenti sono tantissimi; cuori e tanti applausi…in molti si complimentano con la Ludo ma per quale motivo? Ora lo scopriamo insieme.

Ludovica Pagani: se è un sogno, non svegliatemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La Pagani ha da poco annunciato il raggiungimento di un traguardo importante: è stata eletta come una dei 100 under 30 italiani leader nel mondo. Una classifica Forbes che vede tanti altri nomi noti come Gaia Gozzi, Madame, Ludovica Bizzaglia, Matilda De Angelis…un prestigioso riconoscimento che ha emozionato la Pagani. Se è un sogno non svegliatemi😍 non ci credo ancora di essere nei 100 giovani leader nel mondo secondo @forbesitalia … per me è davvero un grande onore. Grazie grazie infinite… in effetti con i suoi 2,6 milioni di followers su Instagram, la Pagani è molto seguita sui social divenendo un personaggio influente. La classifica stilata è divisa in categorie, sotto quella Entertainement vi è proprio il nome di Ludovica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Augurando che sia uno dei tanti traguardi per una ragazza come la Pagani la cui carriera non può che essere in ascesa.