Accusa dolore allo stomaco e va dal medico: scoperta agghiacciante

Una ragazza di 23 anni, a causa di un dolore allo stomaco, ha deciso di farsi una visita: la scoperta è agghiacciante.

Il mondo continua ad affrontare l’emergenza legata al nuovo coronavirus: i bollettini, ogni giorno, sono spaventosi e il numero di casi positivi continua ad aumentare. I decessi legati al Covid-19 hanno superato quota 2,6 milioni. Nonostante il nuovo virus abbia monopolizzato l’attenzione di tutti, esistono ancora numerose malattie che mettono in difficoltà i sistemi sanitari di tutto il pianeta.

Quello che è accaduto ad una ragazza di appena 23 anni ha gelato il sangue di tutti. Amelia, dopo alcuni fastidi percepiti dal suo corpo, è andata fare dei controlli e ha scoperto diversi problemi. La ragazza doveva ricevere alcune cure ma a causa dell’emergenza coronavirus, i medici hanno posticipato le operazioni. L’ultima visita, tuttavia, è stata alquanto sconvolgente per la cittadina di Liverpool: tumore al quarto stadio all’intestino.

Dolore allo stomaco: la storia di Amelia è sconvolgente

Amelia è una ragazza come tante: sogni nel cassetto e una vita davanti con obiettivi e progetti. La ragazza ha iniziato la convivenza con il suo compagno e i due hanno deciso di avere un bambino. La 23enne decise di fare alcune visite e scoprì subito di avere del liquido nelle tube di falloppio. I medici volevano operare subito, ma la pandemia ha rallentato il tutto e l’intervento è stato spostato a data da destinarsi.

Amelia ha iniziato a lamentare anche dei dolori nel basso ventre: dopo alcuni controlli, altra diagnosi ostile. I medici hanno rilevato alcune cisti endometrosiche e hanno nuovamente consigliato l’operazione alla ragazza. Lo scorso dicembre la 23enne è stata ricoverata: i medici hanno effettuato una biopsia e hanno scoperto una cosa agghiacciante. La giovane ha un tumore al quarto stadio all’intestino. I dottori hanno spiegato che non possono rimuovere tutto e hanno iniziato un ciclo di chemioterapie.

Amelia, dopo tutti questi colpi da KO, non è andata al tappeto. Anzi, la ragazza sta lottando con forza e grinta. La giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni a Liverpool Echo in cui ha cercato di sensibilizzare tutti sul tumore. “Colpisce tutti, non fa discriminazione”.