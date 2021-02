Accusa bruciore di stomaco: morte improvvisa stronca un 31enne in salute

Avverte un bruciore di stomaco e finisce in tragedia: muore improvvisamente a 31 anni un padre in salute

Dan Morton, 31enne inglese, è morto improvvisamente dopo aver avvertito un bruciore di stomaco. In seguito al sintomo è stato colto da convulsioni epilettiche fino all’arresto respiratorio. Era un padre in salute senza nessun precedente che facesse presagire la tragedia. Lascia la figlia piccola di 5 anni e la famiglia incredula. Il malore è avvenuto in visita dalla sorella.

Il malore improvviso

Dan Morton era un uomo grande e buono, per queste ragioni soprannominato il “gigante gentile“. Aveva svolto il ruolo di portiere a Newcastle e Durham e lavorato come centralinista nel servizio sanitario nazionale. Era un uomo in salute, apprezzato da tutti, e la sua improvvisa assenza ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia.

Dan Morton era in visita dalla sorella quando è stato colto dal malore, era il 1° febbraio. Dopo aver avvertito bruciore di stomaco, aveva preso una compressa per il sintomo, ma dopo un quarto d’ora è stato coto da una serie di convulsioni fino alla morte. La sorella ha tentato invano la rianimazione, ma purtroppo non è stato possibile intervenire.

In seguito dalle analisi è emerso un blocco arterioso, che secondo il parere medico gli avrebbe lasciato solo il 12% di possibilità di sopravvivenza. Ma non sono sopraggiunti sintomi che potessero indurre al sospetto di tale circostanza fino a pochi istanti prima del decesso.

La sorella lo ha descritto come una persona altruista, uno zio eccezionale per i suoi figli, un fratello premuroso e presente, un padre amorevole. La famiglia colpita dalla tragedia è sotto shock.