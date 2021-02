Gf Vip, è rottura fra Rosalinda e Dayane: le accuse contro la brasiliana

Al Gf Vip, è ancora crisi fra Dayane e Rosalinda: l’attrice ha accusato la brasiliana di sentirsi costantemente giudicata da lei

“Ma io ho un’amica o una nemica? Invece di mettere pace mette fuoco!“: con queste parole, Rosalinda Cannavò ha espresso il proprio malessere nei confronti di Dayane Mello. L’attrice, confidandosi con Samantha De Grenet, ha lasciato intendere di essere stanca dell’atteggiamento di Dayane. Tra le due si è nuovamente sollevata una polemica a causa delle nomination: quando infatti la Cannavò ha fatto il nome di Giulia Salemi, accodandosi agli altri concorrenti della casa, la brasiliana non l’ha affatto presa bene. Ma la bella siciliana, che non ne può più di rendere conto alla Mello, questa volta sembra davvero decisa a mettere un punto alla loro amicizia.

Gf Vip, Rosalinda sbotta contro Dayane: “E’ amica o nemica?”

Tra Rosalinda e Dayane è nuovamente aria di crisi a causa di Giulia Salemi. La brasiliana, che negli ultimi giorni ha riallacciato i rapporti con la fidanzata di Pretelli, non ha infatti gradito che la Cannavò l’abbia nominata, al pari di tutti gli altri concorrenti. La modella, che non ha peli sulla lingua, non ha mancato di sottolineare alla sua amica il proprio pensiero, non risparmiando critiche al veleno. Ma Rosalinda, questa volta, non sembra stare al gioco della coinquilina.

“Dovevamo fare tutta questa sceneggiata?“, ha esordito la siciliana, confidandosi con Samantha De Grenet. Stando a quanto trapela, la Cannavò non riesce più a sentirsi giudicata da Dayane, e non gradisce affatto le continue sentenze che provengono dalla bocca di quest’ultima.

“Invece di mettere pace fra me e lei ha solo esagerato“, ha proseguito l’attrice, accusando Dayane di aver ingigantito la nomination nei confronti di Giulia. Di certo, nonostante si dichiarino migliori amiche, le due sembrano non riuscire a fare a meno di litigare.

