GF Vip, “Rosmello” in crisi: la reazione di Rosalinda Cannavò all’accanimento dei fans. Negli ultimi giorni la concorrente si è avvicinata molto ad Andrea Zenga

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono ai ferri corti. Le due amiche hanno nuovamente discusso, sempre per la solita ragione: mentre Rosalinda appoggia Dayane in ogni sua scelta e comportamento, giustificandola ogni volta, Dayane non spreca mai occasione per andarle contro. La casa è molto raccolta su questo: sono tutti convinti che Dayane abbia sbagliato ad accusare Rosalinda di aver sbagliato per quanto riguarda il suo flirt con Andrea Zenga. Quello che non sanno, però, è che molti fans fuori auspicavano in una storia d’amore proprio tra loro due: Rosalinda e Dayane.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò in crisi: aereo contro l’attrice

I fans infatti sono infuriati per questa nuova storia e hanno accusato Rosalinda di aver spezzato il cuore a Dayane, per poi schierarsi tutti contro di lei. Oggi sulla casa è volato un aereo per avvertirla che, oramai i fans di coppia, sono soltanto fans di Dayane. La brasiliana ha esultato per questo aereo e Rosalinda ci è rimasta male al punto che è andata a letto a piangere. “Io ho fatto di tutto per lei, l’ho consolata, l’ho supportata, l’ho giustificata sempre, lei ogni volta non spreca mai occasione per attaccarmi“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I fans della coppia ce l’hanno principalmente con lei perché avrebbero voluto veder sbocciare l’amore tra le due: quando uscirà dalla casa, avrà modo di sapere la verità.