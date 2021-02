Cubetto di ghiaccio nell’asciugatrice, il trucchetto che ti farà risparmiare tempo col bucato

Vi siete mai chiesti come si può fare per risparmiare tempo con lo stiro del bucato? La scienza ci viene incontro con un trucchetto molto furbo

Sono davvero molte le persone che odiano profondamente stirare e che si rivolgono ai negozi di lavasciuga piuttosto di trascorrere ore intere davanti l’asse da stiro. Si tratta infatti di un’attività che spesso costringe a stare piegati in due, con le braccia protese in avanti e quindi non adatto a chi soffre di mal di schiena e alle articolazioni in generale.

Ci viene in soccorso allora la scienza, con un trucchetto davvero congeniale che permette di far uscire dall’asciugatrice il bucato perfettamente senza grinze e quindi perfetto anche senza stiro con il ferro caldo.

Ovviamente è sempre meglio, prima di fare qualsiasi esperimento, consultare le indicazioni dell’elettrodomestico in dotazione e l’etichetta dei capi onde evitare si rovinino.

Ghiaccio per evitare la stiratura, scopriamo come fare

Sono diversi gli stratagemmi per evitare di stirare e farci risparmiare in termini di spreco di energia elettrica. Se possedete un’asciugatrice il trucco dei cubetti di ghiaccio però è quello che riesce meglio per evitare la formazione di pieghe nei vestiti durante il passaggio nel rullo.

Il procedimento è molto semplice, basta infatti inserire in asciugatrice 3 o 4 cubetti di ghiaccio nel cestello assieme agli indumenti, ciò creerà all’interno dell’elettrodomestico quell’umidità necessaria per far sì che risultino ben stesi nel momento in cui verranno estratti.

Un altro consiglio è poi togliere dall’asciugatrice i capi ancora leggermente umidi e stenderli subito nelle grucce e nello stendino, ciò permetterà che la caduta a piombo verso terra faccia il lavoro di stiratura che invece avremmo dovuto fare noi successivamente.