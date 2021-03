La bellissima showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, nonché ex concorrente del Grande Fratello, è in compagnia di…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

L’ex gieffina pubblica questo scatto insieme al suo tenero amico a quattro zampe: lo abbraccia dolcemente ed il web si scioglie!

La sorridente Carolina indossa un vestitino nero dalla fantasia floreale, con degli inserti di pizzo sul bordo inferiore dell’abito, e una cintura abbinata.

Il make-up della Marconi è molto intenso sugli occhi e nude sulle labbra: con questo look è semplicemente magnifica!

Il post, a cui fa da sfondo un’elegante piscina, ha ottenuto, in quattro ore, più di 3.000 mi piace e 77 commenti, tra i quali si legge: “Wow! Sei stupenda“, “Che dolce!“, “Bellissima e sexy“, oppure “Buona domenica a te, bellissima“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Carolina Marconi, la pantera sexy che ti stende con uno sguardo…pazzesca! – FOTO

Oltre al mondo della televisione, Carolina conquista quello della musica: la Marconi è piena di risorse!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Carolina Marconi: non si riconosce più e su Instagram è boom di like FOTO

Nonostante Carolina sia ricordata soprattutto per la sua carriera da attrice e per la partecipazione al reality show della casa più spiata d’Italia, in realtà la Marconi, da circa quindici anni, ha dimostrato anche di avere delle eccellenti doti canore.

Tra i brani cantati nel corso degli anni, non possiamo non citare i seguenti: Que Horror (uscito nel 2007 e cantato insieme a Las Hermanas), Move To The Fiesta (del 2012), Patatina (risalente al 2013) e Abalasa (pubblicato nel 2014).

Carolina ha dunque una carriera piuttosto variegata e, per questo, è seguita da un pubblico molto vasto di persone, che comprende tutte le età.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

La Marconi ha conquistato al il web, in cui spopola con più di 188.000 followers: impossibile non amarla!