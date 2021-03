Carolina Marconi: non si riconosce più e su Instagram è boom di like FOTO

Seguite Carolina Marconi su Instagram? Le sue foto fanno il giro del web e i fan impazziscono per lei, i commenti non mancano mai

Direttamente da Caracas, Carolina Marconi ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza venezuelana. Classe 1978, la showgirl si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 4. Italianizzata, suo padre è di Colleferro ed è proprio lì che la donna ha percorso i suoi studi da liceale. Oggi è seguita su Instagram da quasi duecento mila follower con i quali condivide momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero.

Carolina Marconi: irriconoscibile, di quando è la FOTO?

Il suo sguardo magnetico, le sue labbra e le sue forme fanno di lei una dea. Carolina Marconi è di una bellezza unica e le sue origini venezuelane si notano dai colori e da alcuni tratti del suo viso. Dopo il Grande Fratello, la showgirl ha vissuto alcune esperienze televisive e in particolare nel mondo della recitazione. Approda al cinema con film come Intrigo a Cuba, La legge è uguale per tutti e Matrimonio al Sud. Poi un cambio, Carolina da qualche anno ha deciso di intraprendere un’altra strada, quella imprenditoriale. Così dal 2016 ha aperto uno store dal nome Aloha che si trova a Ponte Milvio.

Lontana dai riflettori, la Marconi non rinuncia però a qualche scatto o a pubblicare foto del passato in passerella con abiti eleganti e sensazionali. Carolina è una donna dalle mille sfaccettature e i fan la adorano per questo.