Cristina Buccino, i dettagli sono bollenti e nel punto giusto, da infarto – FOTO

Cristina Buccino ha condiviso uno scatto alquanto particolare sui social network: i dettagli sono estremamente bollenti.

Cristina Buccino è una donna bellissima: dopo aver concluso gli studi al liceo socio-psicopedagogico, la nativa di Castrovillari cominciò una carriera come modella. La classe 1985 ha avuto un discreto successo in televisione, avendo partecipato al programma ‘Veline’, indossando i “panni” di professoressa all’Eredità e prendendo parte all’Isola dei Famosi. La Buccino, nel corso degli anni, ha avuto diversi flirt: il primo, nel 2009, con Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne. La 35enne è stata in passato accostata anche a Alex Belli, Cristiano Ronaldo, Cluadio D’Alessio, Gabriele Giuffrida, Colin Farrell e Aleksander Kolarov.

La Buccino ha spesso smentito questi rumors. La classe 1985, comunque, è attivissima sui social network e sfrutta al meglio la vetrina di Instagram condividendo ogni giorno scatti mostruosi. La calabrese è dotata di un fisico da sogno e le sue curve sono paurose. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è semplicemente illegale.

Cristina Buccino, dettagli bollenti: scatto da infarto

Cristina, poco fa, ha postato in rete una fotografia alquanto particolare. La nota influencer inquadra proprio lì dove non batte il sole. “Dettagli”, ha scritto nella didascalia. La nativa di Castrovillari si riferisce probabilmente al suo outfit e alla sua cinta, ma in realtà i dettagli sono davvero bollenti.

Lo scatto non è ovviamente passato in secondo piano e sta circolando velocemente sul web. I fan, dal canto loro, stanno commentando con rapidità e stanno comunque complimentandosi con la bellezza calabrese. Nonostante non si vede il suo viso incantevole e le sue curve da capogiro, la foto fa comunque parlare tutti.

La Buccino, qualche giorno fa, ha postato una fotografia super: la 35enne indossava una canotta estremamente sexy e scollata con seno mozzafiato in primissimo piano.