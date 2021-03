Diletta Leotta oggi era presente al Tardini per Parma-Roma: la conduttrice ha sfoderato un look meraviglioso indossando una minigonna da urlo.

Diletta Leotta, questo pomeriggio, era al Tardini per lavorare a bordo campo in occasione della sfida tra Parma e Roma. Gli emiliani hanno clamorosamente dominato la partita e hanno distrutto i capitolini per 2 a 0. La siciliana, volto di Dazn dalla stagione calcistica 2018-2019, continua a sfoderare look sempre più esagerati in giro per i vari campi di serie A.

Qualcuno in settimana aveva accostato la nativa di Catania ad una giornalista ucraina, Olga Kalenchuk, notata in occasione del match di Europa League tra la stessa Roma e lo Shakhtar Donetsk. Seppur ci siano tantissime similitudini, Diletta è sicuramente unica ed è la regina indiscussa del web. Il look sfoderato oggi al Tardini era davvero esagerato: la minigonna era particolarmente corta.

Diletta Leotta con minigonna al Tardini: foto da urlo

Quando una partita di serie A viene trasmessa su Dazn ed è presente Diletta Leotta, le immagini da bordo campo fanno sempre il giro del web. Un paio di settimane fa, durante la partita tra Verona e Juventus, McKennie è stato pizzicato dalle telecamere con uno sguardo perso proprio dopo il passaggio della giornalista. In quell’occasione, la siciliana indossava un pantalone incredibile che metteva in risalto il suo didietro.

Questa volta, invece, Diletta ha sfoderato un look magnifico. La conduttrice ha una felpa di colore giallo intenso che non ha di certo nascosto le forme del suo pazzesco lato A. Come se non bastasse, la Leotta sfoggia una minigonna estremamente corta. Le calze hanno ovviamente messo in risalto le strabilianti gambe. Il suo sorriso, immancabile, ha illuminato la scena.

Diletta, qualche giorno fa, ha provocato diversi giramenti di testa pubblicando una foto in cui indossava una magliettina striminzita con scollatura generosa: il suo seno da brividi, in primissimo piano, catalizzò l’attenzione.