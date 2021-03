Chiara Ferragni non sta più nella pelle: “Quando arriverà?” – VIDEO

Chiara Ferragni come sempre utilizza i social per restare in contatto con i suoi milioni di fan in attesa che arrivi la sua bambina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

L’ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram è davvero di una simpatia e una dolcezza unica nel suo genere. La signora Fedez infatti con addossa una vistosa felpa arcobaleno si è lasciata ritrarre in immagini che la mostrano ai suoi fan più bella che mai. Mostrando orgogliosamente e accarezzando quello che ormai è diventato un enorme pancione, Chiara sembra davvero non stare più nella pelle dalla voglia di abbracciare la sua baby V. In effetti non dovrebbe mancare ancora molto visto che nella didascalia che accompagna il suo video l’influencer più famosa e potente del web ci fa sapere di essere alla 38esima settima. Cresce l’attesa quindi per la nuova arrivata in casa Ferragni che anche se non ha ancora visto la luce è diventata in sostanza già una stella dei social. Merito soprattutto del mistero che aleggia ancora sul suo nome.

Cresce l’attesa per la piccola di Chiara Ferragni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il mondo dei social attende con trepidazione l’arrivo di baby V, la secondo genita di Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer più famosa del mondo in questo momento sta vivendo la 38esima settimana di una gravidanza che, come lei stessa ha più volte dichiarato, è trascorsa abbastanza serenamente. I suoi tantissimi follower non aspettano altro che poter ammirare la bellissima sorellina di Leone con la curiosità di poter capire a quale dei due famosi genitori assomiglierà di più. Baby V non è ancora nata eppure non solo è diventata già una stella dei social ma è anche finita al centro di un intricato mistero. Ad accendere le fantasie del pubblico infatti è il nome che mamma Chiara e papà Federico hanno scelto per la loro piccola principessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per ora si sa soltanto che inizierà con la lettera V, un particolare rivelato da Fedez durante la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo. A prescindere dalla fama e dal clamore che la nascita che la bambina porterà con sé di una cosa c’è da stare certi, vivrà di sicuro circondata da amore e bellezza.