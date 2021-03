Mara Venier in lacrime per il lutto a Domenica In: “Era il mio principe”. La conduttrice ha voluto omaggiare due volti molto noti scomparsi in questi giorni

Mara Venier oggi ha affrontato una puntata molto difficile per Domenica In. Dopo l’ultima dedicata a Sanremo, oggi è ritornata più carica che mai per ospitare alcuni dei cantanti in gara come Noemi, Arisa, Aiello e Annalisa. Si è tornato anche a parlare di covid ed è proprio durante l’intervento di Pierpaolo Sileri che Mara si è lasciata andare ad un momento di commozione. Ha deciso di omaggiare due suoi amici che sono scomparsi entrambi ieri, una vera e propria tragedia: Raul Casadei e Giovanni Gastel.

Mara Venier scoppia in lacrime a Domenica In ricordando Giovanni Gastel e Raul Casadei

“Era amico nostro, era amico di tutti noi” ha raccontato Mara, riferendosi a Raul. Poi, parlando di Giovanni Gastel, è scoppiata in lacrime. “Lo chiamavo il mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme. Era un maestro della fotografia e tirava fuori l’anima delle persone“. Un momento di sconforto che ha contagiato tutti. Stiamo vivendo un’epoca particolare, la pandemia oramai è con noi da un anno e ci sta portando via tantissime persone a noi care ogni giorno. Infatti ha approfittato per lanciare un appello: bisogna uscire da questa situazione perché non si può assolutamente andare avanti in questo modo.

Successivamente, ha voltato pagina ed è tornata a parlare con i vari ospiti in studio. Con questa puntata sembra essersi definitivamente chiuso il capitolo Sanremo, lasciato aperto a metà dopo domenica scorsa che non si è fatto in tempo ad accogliere diversi cantanti della gara.