Tommaso Paradiso, dopo i The Giornalisti la nuova passione – FOTO

Dopo l’improvviso abbandono ai The Giornalisti, la sua band storica, Tommaso Paradiso sembrava intenzionato a dedicarsi alla carriera da cantante solista. Il divorzio dai compagni era stato un vero shock per i tanti fan del gruppo romano, ma pian piano se n’erano fatti una ragione. A distanza di un anno, Tommaso torna a stupire tutti con una mossa inedita.

Infatti il cantautore ha deciso di accantonare momentaneamente chitarra e microfono per dedicarsi ad un’altra sua passione, quella della cucina. Paradiso ha scelto di buttarsi nel settore della ristorazione, aprendo proprio in questi giorni il suo primo locale, “Tomà“, situato nel rione Prati a Roma. Una nuova avventura in società con l’imprenditore Matteo Santucci e lo chef Andrea Nepa.

Tommaso Paradiso, dopo i The Giornalisti la nuova passione

Paradiso non ha mai fatto mistero di essere una buona forchetta e un bravo chef amatoriale. “Anche prima di immaginare di aprire un locale – ricorda il socio Santucci – parlavamo ore dei piatti e dei posti in cui avremmo voluto pranzare. Tommaso è stato un collettore in questo mondo di appassionati, a partire dalle fantastiche cene a casa sua”. “C’è un’unica verità: mi ero stufato di cucinare e non essere pagato!”, ha scherzato il cantautore ai microfoni della rivista Gambero rosso.

Il ristorante “Tomà” propone una cucina contemporanea e conviviale, come se fosse proprio una cena fra amici. Ingredienti di prima qualità per ricette semplici: nella carta ci sono in carta 4 primi, 4 secondi e 4 dolci. La particolarità del menu è nella selezione di “tomà”, ossia di crostini in stile veneziano e “cicchetti” cioè tapas, antipastini e monoporzioni, ideali per un ricco aperitivo.

“La cosa bella di questa esperienza – conclude Paradiso – è che già in pochi giorni il locale è diventato luogo di ritrovo, una “piazzetta” in cui passare il tempo con gli amici, accompagnati dal buon vino e dal buon cibo“.