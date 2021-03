Anna Tatangelo, domenica film e tanta bellezza. Labbra da urlo – FOTO

Anna Tatangelo si sta godendo una domenica all’insegna del relax e della tranquillità: nelle Instagram stories, la cantante è più bella che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Le restrizioni imposte dal periodo non sembrano sortire alcun effetto sulla splendida Anna Tatangelo. La cantante, i cui spostamenti sono significativamente diminuiti negli ultimi tempi, ne sta infatti approfittando per dedicarsi alle attività che più le piacciono. Come dimostrano gli scatti postati su Instagram, l’artista di Sora non se ne sta mai con le mani in mano.

La Tatangelo, cuoca provetta, mostra infatti ai fan le ricette testate, non mancando di immortalare i gustosi piatti per poi condividerli sui social. Anna non rinuncia inoltre ad un po’ di sano movimento, anche se limitato dalle mura domestiche: seguendo un protocollo di allenamento rigido e costante, la cantante si mantiene in forma ed è più bella che mai.

Anna Tatangelo, domenica di relax e bellezza: le labbra incantano

Domenica, per Anna Tatangelo, è sinonimo di relax e cura di sé. La bellissima cantante, che si sta concedendo un momento di svago davanti ad un film, non ha mancato di condividere il tutto tramite le Instagram stories. La pellicola è “Il principe cerca figlio“, distribuita tramite la piattaforma Amazon Prime Video. Le attenzioni dei fan, tuttavia, sono state immediatamente catturate dalla splendida artista.

Anna si è infatti mostrata in una breve clip in cui mandava un sensualissimo bacio agli utenti. Con i capelli raccolti in uno chignon e degli orecchini a cerchio, la Tatangelo ha dato maggiormente risalto al proprio volto. L’ombretto luminoso, così come le folte ciglia, ne intensificava la potenza dello sguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Impossibile non rimanere estasiati di fronte alle labbra dell’artista. Anna, consapevole del proprio fascino, sa sempre come togliere il fiato ai suoi seguaci.