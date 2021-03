La cantante e conduttrice televisiva italiana Anna Tatangelo pubblica tre scatti in bianco e nero: i followers rimangono stregati!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Nel post, composto da tre scatti in bianco e nero, la Tatangelo indossa solo le calze e gli slip: uno spettacolo paradisiaco!

Nella didascalia scrive: “I wasn’t really naked. I simply didn’t have any clothes on“. Che tradotto significa: “Non ero davvero nuda. Semplicemente non avevo vestiti addosso“.

Le foto, condivise il 20 dicembre 2020, hanno avuto più di 111.000 mi piace e un mare di commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, apprezzamenti, elogi e lusinghe di ogni genere, ad esempio: “Una dea!“, oppure “Fantastica!“.

Anna Tatangelo dice tutta la verità: ecco le domande dei fans…

Proprio oggi, nelle Instagram stories, Anna Tatangelo ha deciso di dedicare qualche ora a rispondere a tutte le curiosità dei fans.

Tra le tantissime domande, Anna ha pubblicato le seguenti: “Qual è la cantante italiana che ti piace di più?“, “Ti piacerebbe incidere un disco per il mercato estero?“, “Cantante preferito americano?“, “Come procede in questo periodo così difficile?“, “Il tempo aiuta a dimenticare le persone?” e infine “Pezzo preferito di Drake?“.

Alla prima curiosità risponde che è da sempre innamorata della cantante Giorgia: un’artista che è anche una grande donna.

Alla seconda domanda risponde che le piacerebbe molto incidere un disco per il mercato estero, poiché è da sempre il suo più grande sogno; successivamente rivela che il suo cantante preferito americano è Bruno Mars e, ancora, risponde ai dubbi dei seguaci, riguardanti la sua vita, dicendo che sta vivendo il periodo attuale tra alti e bassi, invitando tutti ad avere molta pazienza e a non crollare.

Nelle ultime due box virtuali pubblicate, afferma pubblicamente che il tempo non aiuta a dimenticare le persone, ma a distinguerle nel bene e nel male e, in risposta alla domanda riguardante il suo pezzo preferito del cantante Drake, rivela il singolo seguente: “Marvins room“.