Anna Tatangelo messaggio importante alle donne e lei è stupenda. Amabile – FOTO

Anna Tatangelo ha appena pubblicato una storia su Instagram per l’interesse di tutte donne. Lei non si smentisce mai e diffonde tanto amore

La nuova cantante rapper, Anna Tatangelo ha appena pubblicato una storia su Instagram molto importante per tutte le donne della sua età e non solo. Stavolta, l’ex innamorata di Gigi D’Alessio è entrata a gamba tesa su un argomento di prevenzione molto importante nella vita di una donna.

Spesso infatti c’è sempre un pò di distacco da un punto di vista personale dal salvaguardarsi sul proprio benessere, un pò per pigrizia, un pò per pudicizia. L’intervento di Anna invece è finalizzato ad un invito a “rompere il ghiaccio” e affidarsi ad un’equipe medica specialistica per il controllo periodico del seno.

Oggi è stata una giornata intensa per lei, in visita dalla Dottoressa Pesce, per il consueto controllo al suo di seno. La rapper ha approfittato del momento per avviare una diretta Instagram, in cui spicca il messaggio della specialista, indirizzato a tutte le donne per un invito a sottoporsi a costanti diagnosi, sempre più precoci

Anna Tatangelo, la “maestra di medicina” è sempre più bella

Dopo l’intervento della specialista del seno, la Dottoressa Pesce, la cantante rapper ed ex di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha prodotto una seconda diretta su Instagram in cui rimarca l’importanza del controllo periodico del seno, per prevenire eventuali manifestazioni di tumore.

In pochi si aspettavano questa breve e concisa spiegazione, che va a sollecitare soprattutto le ragazze che hanno superato la prima fase dello sviluppo. L’invito di Anna è piaciuto ai fan anche sotto altri aspetti, che vanno a sottolineare una bellezza amabile e sensuale, nonostante la sobrietà.

In occasione della visita specialistica lei si mostra generosa e allo stesso tempo rinnovata da un punto di vista del benessere personale. A parlare per lei non è soltanto una voce invitante e sublime, tipica di una cantante già affermata, ma anche di un volto divino.

Per molti sembra la dea “Afrodite”, mentre lei vi ha già a cuore. Cosa aspettate a ringraziarla? E mi raccomando ragazze, “la prevenzione è importante!”