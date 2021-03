La showgirl Antonella Mosetti pubblica uno scatto dove mostra le sue curve generoso. Un fisico da fare invidia a chiunque. Date un’occhiata a questo nuovo scatto pubblicato sui social che ha stregato tutti i suoi fan.

Antonella Mosetti ha pubblicato un nuovo scatto dove mette in mostra le sue curve esplosive. La showgirl indossa un intimo nude super sexy che non lascia assolutamente spazio all’immaginazione.

In molti la ricorderanno come la ragazza acqua e sapone di Non è la Rai, il programma che le ha regalato il successo.

I flirt, il rapporto con la figlia Asia e la positività al covid

La showgirl è nota anche per i suoi trascorsi sentimentali. E’ stata legata ad Aldo Montano, schermidore, dal 2007 al 2012. Successivamente, è stata legata a Gennaro Salerno e al ballerino Salvatore Gabriel Valerio, molto più giovane di lei di 9 anni.

La Mosetti ha anche una figlia di nome Asia, nata dalla storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Nuccetelli, con cui si è sposata. Le sue nozze sono state addirittura trasmesse su Italia Uno. Anche la figlia è diventata famosa dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2016, proprio insieme alla madre.

Bella più che mai, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Anche sua figlia, si è sottoposta a degli interventi chirurgici per il suo aspetto. La Nuccetelli ha più volte dichiarato che il suo complesso più grande era il naso. Molte volte è stata presa di mira e criticata per i numerosi ritocchini estetici, ma Antonella l’ha sempre difesa a spada tratta: “Non è una ragazza che vuole apparire in televisione, e poi ha capito che non era il mondo per lei, anche perché è stata massacrata mediaticamente”.

Nei mesi scorsi, la Mosetti aveva anche dichiarato di essere positiva al covid. La scoperta è stata fatta dopo una vacanza in Costa Smeralda. Anche lì non sono mancate le critiche, a cui la Mosetti ha risposto come sempre senza alcun dubbio: “Ringrazio i tanti messaggi di solidarietà. Poi c’è anche chi fa l’ansioso con gli altri e con sè stesso no e questo mi fa un po’ sorridere… Ma il popolino c’è sempre”.