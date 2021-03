La conduttrice Federica Panicucci è stata protagonista di uno spiacevole tweet da parte di un giornalista, al quale ha prontamente risposto

Federica Panicucci è il meraviglioso volto rassicurante di Mattino 5, insieme a Francesco Vecchi, di uno dei programmi che più informa e tiene compagnia ai telespettatori. Con professionalità ed eleganza, coinvolgendo i suoi ospiti, affronta i più interessanti e variegati temi. Con sapiente esperienza e discrezione, sa fornire approfondimenti spaziando dallo spettacolo alla cronaca nera, offrendo costantemente un servizio di qualità.

Nonostante rappresenti per molti un esempio conclamato di classe e sobrietà, è stata soggetto di critiche da parte di un noto giornalista per il tipo di abbigliamento indossato. La risposta della Panicucci non si è fatta attendere, la quale è stata severamente condivisa su Instagram.

Il tweet e la risposta di Federica Panicucci

Il mittente della nota sull’abbigliamento della conduttrice è il giornalista Giuseppe Candela, che ha commentato con un tweet: “Da qualche tempo la Panicucci si veste come una persona normale“.

Uno spiacevole giudizio, che Federica non è disposta ad accettare, non solo per se stessa, ma per tutte le donne. Ha così deciso di rispondere per le rime nella stessa modalità, l’uso dei social, per la precisione Instagram. Ha così postato il commento del giornalista, accompagnato da una lunga riflessione, che ha conquistato più di 10 mila adesioni.

Muove innanzitutto un quesito “come sarebbero vestite secondo lui le donne normali?“, ma è un altro l’aspetto su cui pone l’accento. La conduttrice sottolinea come non sia possibile nell’epoca attuale in cui ci troviamo, giudicare una donna per l’abbigliamento, e misurarne da questo la sua “normalità”, per quanto possa non essere condiviso. La rabbia che esprime è a difesa del mondo femminile: “Sono stanca di leggere ancora messaggi come questo dopo anni di battaglie, stanca come tutte le donne che vengono giudicate sulla base di criteri idioti e insensati“.

Ha così deciso di invitare il giornalista, nelle future occasioni, di formulare critiche alla sua professionalità piuttosto che questi futili ed inutili giudizi, lanciando l’ultima fatale accusa: “Con il suo tweet non ha offeso solo me, ma tutte le donne giudicandole normali o non normali in base al vestito che indossano“.

Un discorso che arriva dritto al punto, non lasciando spazio ad interpretazioni. L’ira per il commento, dalla Panicucci giudicato retrogrado, si fa emancipazione: “Siamo libere noi donne di vestirci e di mostrarci come più ci piace“.