Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a portare con lei un Carrisi

Uomini e Donne, la De Filippi sarebbe pronta ad accogliere come tronista uno dei figli di Albano. C’è lo zampino di mamma Romina Power

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Maria De Filippi pronta a portare nella sua grande famiglia di Uomini e Donne un vero vip. Si tratterebbe addirittura di un componente di casa Carrisi. Se tutto fosse confermato sarebbe un colpaccio per la regina di Mediaset che si aggiudicherebbe un trono seguitissimo.

Di solito chi va sul trono lo fa per trovare l’amore e non solo. I tronisti sono ragazzi, e ora con il trono Over anche uomini e donne navigati, che accettano di mettersi in discussione conoscendo persone nuove in cerca dell’amore ma anche della visibilità. Quanti sono stati negli anni i giovani che dopo l’esperienza nel programma pomeridiano della De Filippi sono diventati grandi nomi, soprattutto del web. Un esempio concreto ne è Rosa Perrotta, oggi influencer con 1,7 milioni di follower che la seguono.

Cosa ben diversa se, come in questo caso, la persona è già famosa. Cosa potrebbe succedere? Di certo la curiosità sarebbe tanta. C’è da dire che non sarebbe la prima volta che un vip arriva al trono. Vi si è seduto già Giorgio Mastrota che arrivò anche alla scelta finale senza poi però grande seguito nella vita reale. Di chi si tratta questa volta?

Uomini e Donne, Maria pronta ad accogliere uno dei figli Carrisi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Potrebbe essere Yari Carrisi a sedersi sul trono di Uomini e Donne. E se la cosa si concretizzasse sarebbe un colpaccio per Maria. L’idea sarebbe, secondo le indiscrezioni, di mamma Romina Power preoccupata per il figlio definito “uccel di bosco”.

La cantante vorrebbe aiutare suo figlio a trovare una donna, una che gli conquisti il cuore e che rimanga nella sua vita per sempre. E allora perché non ricorrere a Uomini e Donne che ha creato davvero tante coppie.

Rosa Perrotta, per fare riferimento sempre a lei, ne è un esempio. Ancora insieme al suo Pietro con il quale ha costruito una splendida famiglia e messo al mondo il piccolo Dodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yari Carrisi Power (@yaricarrisipower)

Ecco che così per mamma Romina Power suo figlio Yari potrebbe essere il prossimo tronista, mettendo da parte la storia con Thea Crudi, un colpo di fulmine intenso ma rivelatosi poi evanescente. Yari cosa ne pensa di tutto questo? Per il momento non si sa nulla ma siamo sicuri che di certo Maria accetterebbe di buon grado.