Dopo Sanremo, Arisa è pronta a tornare ad Amici, ma intanto confessa in modo piccante qualcosa di inedito, ecco i dettagli

A Sanremo 2021 ha fatto un figurone con la sua presenza e la sua canzone, Arisa è ormai una delle cantanti più affermate e con la sua bravura ha conquistato anche Maria De Filippi che l’ha scelta per un nuovo percorso nella scuola di Amici. E’ infatti una delle insegnanti di canto ed è anche una tra le più ammirare e apprezzate. Nel corso degli anni è cresciuta in tutti i campi, sia a livello lavorativo che umano. Ed oggi è pronta a mostra il suo grande amore.

Arisa: l’artista piccante, perché?

Arisa mostra per la prima volta il suo fidanzato, un ragazzo che ha conosciuto in spiaggia la scorsa estate e di cui è follemente innamorata. Insieme condividono tutto, dalle gioie ai dolori, dalle soddisfazioni ai problemi. E la cantante da quanto dice ne ha avuti molti soprattutto per quanto riguardo il suo aspetto fisico. Non ha mai accettato il suo seno ed ora invece lo mostra ai fan in una foto molto piccante sui social ed afferma: “E’ capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno, anche grazie a lui, ora apprezzo anche il mio seno grosso e le sue deliziose smagliature”. Il suo principe azzurro è Andrea Di Carlo. La vita della donna è cambiata radicalmente in pochissimo tempo, si è trasferita a Roma ed ha conosciute tante persone nuove.

“Ho un nuovo fidanzato e finalmente credo in me stessa”, ha rivelato al settimanale Oggi qualche tempo fa, e si vede perché adesso splende di luce propria ed ogni giorno si fa sempre più bella. La cantante ha finalmente trovato la sua strada ed è pronta a seguirla con tutta la sua forza.