Lotteria degli scontrini. Oggi la prima estrazione della riffa di Stato. Come funziona

Lotteria degli scontrini. Parte oggi la prima estrazione della riffa di Stato con 20 premi: 10 per gli acquirenti e 10 per gli esercenti. Come funziona

Avvio oggi, 11 marzo, alla Lotteria degli Scontrini. Sono messi in palio per la riffa di Stato 20 premi, suddivisi in 10 per gli acquirenti e altrettanti 10 per gli esercenti. Il montepremi totale ha raggiunto la cifra di 1,2 milioni di euro.

L’iniziativa è stata promossa dal governo nel febbraio scorso con lo scopo di spingere a far spese con carte e abbattere, dunque, l’ombra dell’evasione fiscale. Differenza sostanziale per il valore dei premi tra le due categorie. Gli acquirenti potranno accedere a premi di 100mila euro ciascuno; caso diverso per gli esercenti che, qualora vincessero, avranno diritto a 20mila euro.

LEGGI ANCHE —> Bonus 2021, tutte le agevolazioni con credito d’imposta

Lotteria degli scontrini: come funziona

LEGGI ANCHE —-> Bonus mobili, un’agevolazione per arredare al meglio la propria casa

Per partecipare alla riffa di Stato è necessario essere maggiorenni, risiedere in Italia e procurarsi il codice lotteria dal sito ufficiale. Esso viene generato automaticamente dopo aver immesso il proprio codice fiscale. Dovrete fornirlo al negoziante all’atto del pagamento ogni volta che farete acquisti.

IMPORTANTE: La validità è unicamente legata a pagamenti effettuati con strumenti elettronici. Vengono pertanto esclusi quelli in contanti, realizzati online o i pagamenti per cui si emette fattura o si fornisce la tessera sanitaria e il codice fiscale con lo scopo di ottenere detrazione fiscale.

Ad ogni euro di spesa equivale un biglietto virtuale, associato sia al codice della lotteria, sia il codice fiscale corrispondente, precendemente fornito dall’acquirente al momento della registrazione sul sito ufficiale. Il vincitore sarà informato attraverso pec o sms. Altra informazione imprescindibile: l’utente è tenuto a munirsi di Spid o Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. E’ possibile essere avvisati di un’eventuale vincita anche tramite raccomandata, inviata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia delle dogane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sono 90 i giorni disponibili per reclamare il proprio premio che partono dalla comunicazione della vincita, scaduti i quali, esso viene riassegnato.