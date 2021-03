Pamela Prati in lingerie è travolgente: all’aperto e in auto-VIDEO

La bella Prati appare sensuale e magnifica in un video dove appare in una macchina d’epoca in lingerie

Pamela Prati esce dalla macchina d’epoca e mostra le gambe infinite e sensuale con indosso un completo nero cortissimo e tacchi a spillo vertiginosi, è spettacolare. La bella showgirl appare iconica nel video mentre esce dall’auto. Una bellezza senza tempo la sua che ha 62 anni ma non sembra invecchiare di un giorno.

Riceve moltissimi complimenti ma anche critiche pesanti. Un’utente scrive:”Un trans“, però con grande serenità la Prati risponde:”Per me è un complimento. Le donne transessuali sono bellissime”. E così da una risposta da signora e zittisce il commento triste dell’utente.

Pamela Prati ha querelato Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip, appena uscito però è stato assalito da una serie di eventi. Il giovane è stato infatti convocato d’urgenza in questura per motivi a lui sconosciuti. Poi le Iene gli hanno organizzato uno scherzo. Al ritiro del documento per cui è stato convocato dalla Polizia, Zorzi rimane sorpreso. L’influencer e vincitore del GF Vip è stato querelato da Pamela Prati. Da quanto emerge nella convocazione, Tommaso è stato querelato per i suoi commenti sul caso Mark Caltagirone fatti all’interno del reality. Inizia quindi un percorso legale che vedrà la Prati contro Zorzi.

La showgirl aveva già dichiarato che era rimasta molto male dei commenti avvenuti nella casa del Grande Fratello Vip, fatti da Zorzi e Cecilia Capriotti. I due infatti complici avrebbero fatto commenti di pessimo gusto sulla soubrette, dicendo addirittura di provare pena per lei. Anche la Capriotti infatti è stata querelata dopo aver usato le parole “Caso clinico” riferendosi alla storia di Mark Caltagirone. A quanto pare però la Prati, prima di querelare, aveva chiesto più volte di entrare nella casa del GF Vip per avere un confronto con i due concorrenti.

Tuttavia ogni volta gliel’hanno negato gli autori. Sarebbe infatti dopo questa azione che la Prati ha deciso di recarsi in Questura e procedere con le querele a carico di Zorzi e Capriotti. Chissà come finirà questa storia, staremo a vedere.