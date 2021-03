Jeff Bezos, patron di Amazon. Quanto guadagna l’uomo più ricco del mondo?

Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, è il fondatore di Amazon. Guadagna al secondo cifre spaventose. Volete sapere a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo

La storia della vita di Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, sembra una favola moderna. Il suo patrimonio straordinario non deriva da lasciti sostanziosi, non proviene da una famiglia di capitalisti, ma deve tutto alla sua intuizione incredibile e al duro lavoro.

Nasce infatti da una ragazza 17enne che frequentava ancora le scuole superiori quando rimase incinta di lui. Il padre era un giovane poco più grande di lei, Ted Jorgensen, che lavorava in un negozio di biciclette. Il loro matrimonio non dura a lungo e la madre si risposa con un uomo di origine cubane, Miguel “Mike” Bezos, da cui il magnate prenderà il cognome.

Si laurea presso l’Università di Princeton nel 1986 in Ingegneria Elettronica e inizia a lavorare a Wall Street. Lascia il suo posto da 223mila dollari annui per fondare nel garage di casa sua Cadabra.com, ribattezzato poi Amazon, un sito che si occupava di vendita di libri online. Grazie al supporto di altri investitori, incomincia ad espandere il catalogo vendendo anche software, hardware, cd e videocassette. Nel 2002 lancia Amazon Web Services, la piattaforma cloud più utilizzata al mondo. Il 2007 è l’anno in cui mette sul mercato Amazon Kindle. Nel 2013 compra il Washington Post, uno dei più diffusi e antichi quotidiani degli Stati Uniti.

E’ anche il proprietario di Zappos.com, il sito di vendita online di scarpe e accessori di maggior successo negli USA. Nel 2017 rivela Whole Foods Market, una catena di supermercati che si occupa di cibo biologico e prodotti freschi.

Non dimentichiamo che è anche a capo del progetto Blue Origin, società di start up per voli spaziali umani che ha come obiettivo creare un insediamento perenne sulla Luna.

Jeff Bezos: quanto guadagna?

Jeff Bezos ha destato molto scalpore dichiarando la sua volontà di dimettersi dal ruolo di CEO di Amazon, 27 anni dopo averla fondata insieme all’ ex moglie MacKenzie. La carica di amministratore delegato passerà nella mani Andy Jassy. Bezos manterrà quella di presidente esecutivo. A 57 anni non è suo desiderio andare in pensione, tuttavia vuole spendere le sue energie in altre “passioni”.

Certamente può permettersi una pausa. Quanto guadagna?

8,99 miliardi di dollari al mese, 2,25 miliardi di dollari a settimana, che si tradurrebbero di 321 milioni al giorno, 13,4 milioni all’ora, 222.884 al minuto e 3.715 dollari al secondo (Fonte Quifinanza).

Cifre che farebbero impallidire chiunque. Dietro di lui nella classifica degli uomini più ricchi del mondo ci sarebbero Elon Musk, il fondatore di Tesla e Space X e, al terzo posto, Bill Gates, fondatore di Microsoft.