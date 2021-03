Disavventura per un bambino di 3 anni: salvato dai carabinieri

Un bambino di 3 anni è stato salvato dai carabinieri dopo essere stato ritrovato a vagare da solo ed infreddolito per le strade di Terni.

I carabinieri hanno salvato un bambino di 3 anni ritrovato a vagare da solo per le strade. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Terni. Il piccolo, approfittando di un momento di distrazione dei genitori mentre giocava in giardino, avrebbe aperto il cancello dell’abitazione e si sarebbe allontanato. Un passante, notandolo senza un adulto e con indosso solo i calzini ed un abbigliamento leggero, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno portato in caserma il piccolo e successivamente sono riusciti a contattare il padre che lo stava cercando da diverse ore.

Si è conclusa con un lieto fine una disavventura per un bambino di soli 3 anni che, nel pomeriggio di martedì 9 marzo, si era allontanato dalla sua abitazione di Terni. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Today, il piccolo, che stava giocando in giardino, avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre e sarebbe riuscito ad uscire dal cancello. Dopo aver vagato per diverse ore per le strade della città umbra, con indosso solo i calzini, una maglietta leggera ed i pantaloncini, è stato notato da un passante che ha chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno tratto in salvo il bambino e lo hanno accompagnato presso la stazione di Collescipoli. Qui il piccolo, impaurito ed infreddolito, riporta Today, non riusciva nemmeno a parlare per poter riferire ai carabinieri cosa fosse successo. Probabilmente il freddo ed il fatto di aver trascorso fuori casa tutta la giornata lo aveva molto spaventato tanto da essere completamente frastornato.

Fortunatamente i militari sono riusciti a far ricongiungere il bambino con il padre che lo stava cercando disperatamente oramai da ore. Il piccolo è, dunque, riuscito a tornare a casa ed il tutto si è concluso solo con un grande spavento anche per i genitori.

