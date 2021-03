La Iezzi esce dall’acqua in modo sensuale ed elegante, appare tutta bagnata e con il seno prorompente che non si contiene

La bella Paola Iezzi appare bellissima e sensuale in acqua, mentre esce dalla piscina tutta bagnata. Appare in lei una gran voglia di estate. Dovrà aspettare qualche mese ancora. Nei commenti si legge “Favolosa”, “Sempre stupenda” e anche “Queen”. A quanto pare è molto benvoluta la bella Iezzi. Sul suo profilo instagram ha ben 84,8 mila followers che non sono pochi. Per la festa della donna qualche giorno fa la Iezzi ha condiviso una serie di sue foto in mezzo ai girasoli ed è magnifica.

Paola Iezzi era una promessa della musica ma ora è sparita dal panorama

La Iezzi era nata con il duo Paola e Chiara, era ritenuta una promessa della musica ma ora cosa fa? Le due hanno anche vinto nel 1997 Sanremo con la canzone successo “Amici come prima”. Il duo ha anche condotto insieme dei programmi musicali. Il loro grande successo è arrivato con la canzone “Vamos a bailar” ma poi Paola esordisce con come solista. Le due hanno realizzato 8 album insieme e il loro ultimo è uscito nel 2013. Nel 2017 Paola Iezzi esce con l’album “A merry little Christmas”, che è il primo natalizio per lei. L’artista produce ancora musica da solista. Nel 2019 è uscita con il singolo “Gli occhi del perdono”. A quanto pare non c’è un bel rapporto tra le due dopo la divisione.

Infatti Paola ha dichiarato di essere delusa da Chiara per come sono andate le cose tra loro. Ad oggi Chiara si dedica a musica elettronica, si occupa delle basi delle canzoni. Le due sono apparse in un’intervista un anno fa a Che tempo che farà, quindi probabilmente hanno risanato il loro rapporto. Anche perché sono sorelle quindi sarebbe stato triste se non avessero fato pace. Quest’anno Paola Iezzi è tornata con il brano Mon Amour, un brano dalle sonorità esotiche ma con un ritmo disco dance. Spiega che nel suo brano si capisce la nostalgia che ha delle relazioni com’erano vissute negli anni 80. Ad oggi lamenta il fatto che le relazioni funzionano tramite messaggi ed emoticon.

Secondo lei questo genere di rapporto fa suscitare malinconia. Confessa di sentire spesso il bisogno di staccare dal flusso digitale e tornare alle origini in un certo senso. Liberandosi dalla schiavitù della tecnologia. Sicuramente un pensiero su cui riflettere.