Luisa Corna, sguardo ammaliante e labbra da baciare: il post strega i fan – FOTO

Luisa Corna pubblica un post dove si mostra in tutta la sua bellezza per ricordare un appuntamento radiofonico a tutti quelli che la seguono.

Luisa Corna pubblica un nuovo post su Instagram dove ricorda a tutti i suoi follower l’appuntamento radiofonico di domani su Radio Esercito. Da tempo non la vediamo in tv, ma resta ancora uno dei personaggi tv italiani più amati.

Continua ad essere molto seguita anche sui social. La sua carriera, del resto, è cominciata da giovanissima, quando ha cominciato a lavorare come modella per Dolce&Gabbana. Ma non solo. Ha posato anche per importanti fotografi come Helmut Newton.

La carriera di Luisa Corna e la storia d’amore con Stefano Giovino

A 18 anni ha capito che la sua strada era sicuramente il canto. Entra a far parte della Tequila band e, successivamente, partecipa al Festival di Castrocaro, arrivando al secondo posto. Nel 1997 debutta nel programma Domenica In come cantante fissa.

Nel 2002, in coppia con Fausto Leali, canta Ora che ho bisogno di te, classificandosi al quarto posto. In tutta la sua carriera musicale, ha pubblicato 7 singoli e 2 album, con tanto di collaborazioni con Gatto Panceri, Alex Britti, Gino Paoli e Renato Zero.

Pr quanto riguarda la sua vita privata, è stata la fidanzata di Alex Britti. Negli ultimi anni, però, è stata legata al carabiniere Stefano Giovino, un carabiniere. Ha 15 anni in meno di Luisa e, a quanto pare, sembra esserci stato un colpo di fulmine tra i due, come dichiarato dalla stessa showgirl durante un’intervista: “Erano tanti anni che stavo da sola. Poi ho incontrato lui a Palazzolo. Ed è stato come un colpo di fulmine, che il mio angelo custode ha voluto donarmi. Lui è una persona molto integra, forte, un uomo intelligente e che mi sa capire”.

Attualmente vive a Brindisi insieme al suo compagno. In passato, ospite da Mara Venier, aveva dichiarato di vivere benissimo a Brindisi: “C’è solo un solo piccolo difetto: si mangia troppo bene”.