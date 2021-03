La showgirl Ilary Blasi si afferma con grande successo la nuova protagonista del settimanale Grazia, in copertina fa impazzire.

Ad un solo giorno di distanza dai festeggiamenti in occasione del quinto compleanno della piccola Isabel, la moglie del capitano della A.S. Roma, Francesco Totti, nonché straordinaria showgirl, Ilaria Blasi, diviene l’assoluta protagonista del nuovo numero del noto settimanale Grazia, edito da Mondadori e dedicato a rubriche di moda, cultura, design e bellezza. Scopriamone adesso i più curiosi dettagli che hanno fatto meritatamente accomodare sul suo trono la bellissima Ilary.

Ilary Blasi e l’elegante trionfo su Grazia della showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

L’ultimo scatto apparso questa mattina sul profilo Instagram della soubrette romana, e diffusosi con grande clamore grazie ai suoi innumerevoli ammiratori, riporta il nuovo numero della rivista Grazia, dove oltre all’elegantissima copertina di questa settimana è stato dedicato a lei anche uno speciale riguardante la moda. Non è un caso dunque che Ilary sfoggi nello scatto, come nei contenuti, la parte migliore di sé. Ovvero quella leggermente slegata dal suo immenso affetto nei confronti di Francesco, quanto invece più vicina alla sua identità professionale e propensa a dare spazio mai come adesso alla sua amata personalità.

Un affermarsi tutto al femminile che mette al contempo inequivocabilmente in evidenza un outfit in nero di classe e dai dettagli stilistici davvero particolareggianti. Sebbene il suo punto di forza, come tra l’altro risulta indicato nella didascalia in rosso dedicata ad Ilary sullo sfondo del settimanale, venga sancito dal superbo e luminoso paio di scarpe indossato da lei per l’occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Per concludere in maniera goliardica al trionfo del connubio nato dalla innata sensualità di Ilary e dalla sua entusiasmante vena caratteriale, alcuni dei suoi fan si cimentano in alcuni commenti volti a sottolineare tali sue qualità. Eccone uno fra tanti a fare da guida: “Come direbbe renzi “shock”🔥❤️😂“.