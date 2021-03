Belen Rodriguez ha mostrato ai suoi fan tutta la sua apprensione verso una persona importantissima del suo passato.

Belen Rodriguez è una showgirl di successo: l’argentina fin dal suo arrivo in Italia ha conquistato sempre più spazio nella nostra televisione. La 36enne ha da sempre deliziato il suo pubblico con la sua bellezza da capogiro e la sua sensualità illimitata. La nativa di Buenos Aires è dotata di un fisico incredibile e le sue curve fanno letteralmente impazzire e sognare tutti.

Belen, nel corso degli anni, ha avuto diverse relazioni importanti. Dopo il legame, tra il 2004 e il 2008, a Marco Borriello, la showgirl si legò sentimentalmente a Fabrizio Corona. La classe 1981 ha avuto anche un flirt con Andrea Iannone ed è stata sposata con il ballerino Stefano De Martino. Uno dei suoi storici ex, Corona, è tornato nuovamente in carcere. Il catanese si è sfogato sui social ferendosi in diretta. La Rodriguez ha espresso tutta la sua preoccupazione con alcune dichiarazioni.

Corona arrestato, le parole di Belen Rodriguez

Fabrizio Corona è tornato in carcere. Il nativo di Catania, nei giorni scorsi, è stato protagonista di alcuni video decisamente particolari sui social network. La sua storica ex, Belen Rodriguez, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Ieri ho pianto tanto, non è lucido e ha bisogno di aiuto”, ha detto l’argentina all’Adnkronos.

Belen ha difeso il 46enne. “Quei video sono una richiesta di aiuto..Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte”, ha spiegato. La 36enne ha lanciato anche un appello, spiegando il suo punto di vista. “Il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano. Portarlo in galera non mi sembra la soluzione“.

Parole sincere quelle della bellissima argentina. “Questa persona va curata. Si vede su Instagram che non sta bene“, ha aggiunto.