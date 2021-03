Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria: “Inizio lo sciopero della fame”

Dopo il tragico gesto compiuto nella giornata di ieri, Fabrizio Corona è stato trasferito d’urgenza in ospedale: ricoverato nel reparto di psichiatria

I riflettori del mondo dello spettacolo sono puntati su Fabrizio Corona, che dopo essersi tagliato le vene è stato immediatamente ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano. L’ex re dei paparazzi, al quale era stato comunicato di dover tornare in carcere fino al 2024, ha deciso di compiere un gesto estremo per attirare le attenzioni del tribunale di Sorveglianza della città. Un gesto che, inizialmente postato sui social, è stato poi prontamente rimosso per la violenza delle immagini.

Nella giornata di ieri, Corona è stato raggiunto dall’ambulanza e dalle forze dell’ordine, che ne hanno consentito il ricovero in ospedale. Gli aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute appaiono tuttavia sconcertanti. Fabrizio, ricoverato nel reparto di psichiatria, sarebbe sedato e totalmente fuori controllo. Secondo le indiscrezioni, l’ex re dei paparazzi avrebbe deciso di cominciare uno sciopero della fame e della sete.

Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria: gli sconcertanti aggiornamenti

Fabrizio Corona si sta ribellando con ogni mezzo alle disposizioni del giudice del tribunale di sorveglianza di Milano. L’ex compagno di Belen, che era sottoposto agli arresti domiciliari, sarebbe dovuto tornare in carcere per scontare la propria pena, almeno fino al 2024. Ma Corona, il quale ritiene che la decisione del tribunale sia totalmente ingiustificata, ha commesso un atto terribile con il solo scopo di attirare l’attenzione: si è tagliato le vene.

Trasportato d’urgenza presso l’ospedale Niguarda di Milano, l’ex paparazzo si trova attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria. Proprio ieri, nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, era stata diffusa una voce secondo cui l’uomo, totalmente fuori controllo, non sarebbe ormai più in grado di intendere e di volere. I rumors sono stati confermati quest’oggi dall’inviata della trasmissione, che ha avuto modo di vedere Fabrizio per una frazione di secondo: l’uomo, sedato, è apparso completamente confuso e sconvolto.

Secondo quanto trapela dai suoi profili social, Corona avrebbe deciso di spingersi oltre, prendendo l’ennesima decisione volta ad attirare le attenzioni su di sé. “Ha deciso di fare lo sciopero della fame e della sete“, ha detto l’inviata della D’Urso, causando lo sgomento della conduttrice. La notizia è poi stata confermata dall’avvocato di Fabrizio, Cristina Morrone.

Stando a quello che si legge su Instagram, lo sciopero della fame e della sete proseguirà fin quando Giovanna Di Rosa, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, non si deciderà a confrontarsi con l’uomo. Il braccio di ferro fra Corona e la giustizia, considerati gli sviluppi, sembra destinato a continuare.