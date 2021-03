Nicole Soria: sguardo in fiamme sui social, che splendore FOTO

Vi ricordate Nicole Soria, la ragazza criticata dopo Matrimonio a prima vista? Su Instagram spopola con foto meravigliose

Dopo aver partecipato a Matrimonio a prima vista, una delle ex concorrenti si mostra ai fan che l’hanno supportata nel corso dell’edizione in tutte le sue sfaccettature. Non sono stati giorni facili per lei che è stata criticata ed è stata vittima di body shaming. Stiamo parlando di Nicole Soria, la donna dai capelli rossi e il cuore in fiamme. Su Instagram è arrivata a novantuno mila follower con i quali condivide la sua quotidianità ma anche ricordi della bellissima esperienza che le ha cambiato per sempre la vita.

LEGGI ANCHE>>>Matrimonio a prima vista, Clara comunica le nozze alla famiglia. Ecco come ha reagito la mamma

Nicola Soria: la sua storia seducente, FOTO

LEGGI ANCHE>>>“Matrimonio a prima vista”, Francesco Muzzi e la sua grande passione stampata sulla pelle

“Rossa tinta, sorriso dipendente, inguaribile romantica e sposa (sfigata) di #MatrimonioAPrimaVista” si definisce così la bella Nicole Soria che oggi ha pubblicato una storia molto sexy. Una foto in primo piano dove mostra il suo make up e quegli occhioni che brillano in qualsiasi occasione. Infatti, nonostante le critiche e i momenti brutti che ha dovuto passare, l’inguaribile romantica non ha mai perso le staffe e con determinazione e grinta è uscita più matura dal programma. Ha conosciuto persone meravigliose che l’hanno supportata, ma anche chi le ha remato contro e ha fatto di tutto per buttarla a terra. Oggi a distanza di mesi, Nicole guarda al futuro puntando al successo e alla felicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Soria (@nicolesoriaofficial)

E poi ora nel suo presente c’è un uomo, l’amore vero quello che l’ha stregata e l’ha aiutata a superare tutte le intemperie trovate lungo il percorso. Ora è pronta a vivere la tanto desiderata favola.