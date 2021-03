Ornella Muti, bellezza senza tempo, alle prese con un dolce ricordo – FOTO

La sempre bella ed affascinante Ornella Muti ha usato i social per condividere con i suoi tanti fan un dolce ricordo del passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

A poche attrici italiane è riuscito di mantenere intatta non solo la propria bellezza ma anche, e soprattutto il proprio fascino, allo stesso modo di Ornella Muti. Mostrando di non avere alcun timore del tempo che passa la stupenda artista romana, con 66 meravigliose candeline spente da poco, ha deciso di regalare ai fan un ricordo di qualche tempo fa. Sul suo profilo Instagram infatti la Muti ha pubblicato una vecchia copertina de “Il Venerdì“, supplemento settimanale del quotidiano “La Repubblica“. La foto scattata nel lontano 1989 la ritrae con un giubbotto di pelle che a mala pena copre il reggiseno bianco di pizzo che indossa. Lo sguardo deciso, le labbra carnose e i capelli leggermente scompigliati regalano un’immagine di donna che per decenni ha avuto la capacità di animare i sogni degli italiani. Una foto davvero sorprendente se si considera bellezza che Ornella Muti riesce ad esprimere ancora oggi nulla ha da invidiare a quella di 32 anni fa.

LEGGI ANCHE -> Polina Malinovskaya la sexy sirena in bikini che fa impazzire il web – FOTO

Ornella Muti, un mito erotico che non tramonta mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

LEGGI ANCHE -> Nunzia De Girolamo la “sfilata” da capogiro. Lei fa impazzire- VIDEO

Fin da quando, appena 14enne, Ornella Muti è apparsa sul grande schermo è stato chiaro a tutti che il suo futuro nel cinema sarebbe destinato a durare nel tempo. Quello che in pochi però avrebbero sospettato è che il suo fascino magnetico le avrebbe permesso di diventare negli anni a venire un vero e proprio sex symbol. Nel corso della sua lunga carriera ha avuto l’occasione di lavorare con i nomi più importanti che la settima arte italiana è riuscita a creare. Per molti restano indimenticabili le sue interpretazioni accanto a veri mostri sacri come Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Il talento di Ornella Muti le ha permesso di prendere parte a grandi film d’autore così come a commedie dal carattere più leggero. Le sue prove attoriali nei film in cui ha duettato con Adriano Celentano sono diventate pagine degne di essere studiate. Recentemente ha partecipato anche a diverse fiction televisive riscuotendo i favori non solo del pubblico ma anche della critica.