A ritmo di “Jerusalema” inizia il sensuale balletto tra la showgirl Belen Rodriguez e Luciana Littizzetto: diventa subito virale.

Ospiti d’onore nella scorsa puntata della trasmissione di C’è Posta Per Te, condotta con cadenza settimanale da Maria De Filippi su Canale 5, la showgirl argentina Belen Rodriguez in totale sintonia con la comica torinese Luciana Littizzetto si sono divertite ad improvvisare un inatteso balletto trasudante una grande dose di pura complicità femminile. Quando le note del popolare brano estivo dal titolo di “Jerusalema” iniziano a propagarsi all’interno dello Studio televisivo le due protagoniste della serata, con la partecipazione del carismatico e professionale ballerino Andreas, si diletteranno in un divertente spettacolo scatenando una lunga serie di applausi.

Luciana e Belen, il complice balletto diventa virale

Come testimoniato oggi su molti social network, tra cui Instagram e TikTok. Le elegantissime soubrette, Belen vestendo un abito color rosa cipria e Luciana in nero a tratti sfavillante, si prestano per pochi attimi al divertente e sensuale show ritmato dalle note dell’artista musicale di origini africane Master KG. Un musicista che ha avuto il potere di scalare senza fatica e con la sua positività le hit estive dello scorso anno.

Quale occasione migliore se non quella di una rimpatriata tra donne in diretta tv? Oppure quella della serata appena passata per lasciarsi andare in tanta armonia e sfoggiando i loro più poderosi sorrisi? Il pubblico applaude a ritmo di musica e la conduttrice della trasmissione resta meravigliata da quanto accade sotto i suoi occhi non potendo trattenere al contempo una poderosa risata.