Per il suo episodio finale, “C’è Posta per te” ha come ospite la comica Luciana Littizzetto che chiede consiglio a Belen su come conquistare un nuovo fidanzato

Stasera va in onda l’ultima puntata di “C’è posta per te” su Canale Cinque con la conduzione di Maria De Filippi che apre la serata con una protagonista della comicità, Luciana Littizzetto. La comica torinese classe 1964, conosciuta per la sua partecipazione a “Che tempo che fa”, si è rivolta a Maria per trovare un fidanzato più giovane dopo essersi iscritta senza risultati evidenti su Tinder.

Come lei stessa confessa in diretta, il suo annuncio sulla nota app recita la seguente descrizione: “Sognatrice con i piedi per terra come una carota ben impiantata sul terreno, cerca ragazzo più giovane per storia seria. Amo andare a dormire la sera solo con due gocce di Tachifludec e nulla di più”.

Luciana però, iscritta con il nome di Patty, confessa di aver ricevuto diversi messaggi da giovani aitanti ma per nulla seri, come un certo Billy Patata che le ha mandato solo foto e chat molto audaci. Quindi ha deciso di rivolgersi a Maria per trovare qualcuno alla sua portata.

Luciana Littizzetto commenta gli “interruttori” di Belen, lo studio esplode di risate

Maria De Filippi viene in soccorso a Luciana per poter far colpo suoi suoi spasimanti e quindi consiglia all’amica di rivolgersi a tre donne che hanno relazioni stabili con uomini più giovani. Viene pertanto consegnata la busta a Veronica Peparini insieme ad Andreas Muller di 25 anni più giovani, Gemma Galgani e Belen, tre donne diversissime tra loro ma con un excursus molto simile.

La prima a scendere è la bella showgirl argentina che si presenta però in studio con un abito peplum color rosa antico che la fascia morbida in vita e nasconde il pancione. Ciò che però salta all’occhio sono i seni nudi di Belen che spuntano evidenti da sotto l’abito.

Luciana immediatamente fa il gesto dei capezzoli e del seno gonfio e chiede a Belen se non si è accorta che si vedono così tanto. Lei, restando al gioco, risponde che “ho riflettuto tanto su questa cosa e alla fine mi sembrava brutto far vedere il reggiseno, rovinavo il vestito”. E Luciana: “Maria, ma sai che guardando Belen, mi stanno uscendo pure a me?”.

Maria e lo studio ridono con Belen che spiega che esistono anche degli “interruttori” che si applicano sopra il seno per far sembrare i capezzoli turgidi come i suoi e che appena finisce la puntata li regala all’amica. Il consiglio della showgirl, presto neo mamma, per conquistare un ragazzo più giovane è quello di puntare sulla sensualità del ballo.