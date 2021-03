Sara Croce top da urlo, pancino scoperto e tanta sensualità. Estrema – FOTO

La Bonas di “Avanti un altro” Sara Croce ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram un augurio di buona serata, ma in versione decisamente sensuale con il pancino di fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce è tornata in tv lunedì 8 marzo su Canale 5 con il programma “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis assieme alle colleghe Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggeri. Il pubblico non attendeva altro dopo il fermo imposto delle trasmissioni legato al Covid e lo slittamento delle nuove puntate dello show.

Bella, spigliata e divertente, Sara continua a rapire il cuore di fan sia sul piccolo schermo che sui social dove condivide con piacere la sua giornata lavorativa e privata.

Sara Croce incanta nell’ultimo scatto social: una buonanotte coi fiocchi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Se le buone serate avessero tutte lo sguardo di Sara Croce forse sarebbe tutto più fanciullesco e celestiale. Occhi azzurri e capelli biondissimi la bella Bonas di “Avanti un altro” si rivolge ai suoi fan sui social con uno scatto davvero pazzesco in versione black and white mentre si mostra con top sportivo e jogger larghi che ne enfatizzano il fisico scultorea.

Sara indossa solo un reggiseno del brand Philippe Plein che ne esalta il seno generoso e lascia scoperte invece le altre parti del corpo. Pancino e braccia muscolose frutto di intensi allenamenti quotidiani come lei stessa ha più volte ribadito nelle stories sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Ovviamente i fan non hanno fatto altro che ringraziarla di questa sorpresa inaspettata, un sabato sera inusuale per lei che si appresta a trascorrerlo con la famiglia e l’amica Camilla. Quasi 19mila like per lei in meno di 45 minuti dalla condivisione dello scatto e tantissimi commenti da parte dei follower, siamo arrivato ormai a 891mila, ma crescono ogni giorno vertiginosamente.