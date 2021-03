Tommaso Zorzi: “Ho le prove” e smaschera chi ha parlato male di lui

Tommaso Zorzi: “Adesso basta” e smaschera chi ha parlato male di lui. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di tirare fuori le prove

Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, così amato che è arrivato a vincere l’ultima edizione del programma. Dopo sei lunghi mesi trascorsi nella casa, tra gioie e momenti difficili, si è preso anche tante soddisfazioni e ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico e dai vertici della Mediaset che da allora hanno deciso di non mollarlo più. Se questa esperienza è stata così positiva, lo stesso non si può dire di quello che intanto accadeva fuori: molteplici ex o flirt, sono andati da Barbara D’Urso per approfittare di questo momento e parlare male di lui. Appena uscito dalla casa ha deciso di ignorare tutto, ma davanti alle gravi accuse che gli hanno fatto e continuano a fargli ancora oggi, ha deciso di parlare e tirare fuori l’artiglieria pesante.

Tommaso Zorzi smaschera i suoi “ex flirt” che hanno parlato male di lui nei salotti di Barbara D’Urso

Quando dici minchiate ma io ho gli screenshot: pic.twitter.com/JcmfcoNtjh — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 13, 2021

“Quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare di me lo sa che mi deve una cena?” ha chiesto ironicamente Tommaso, riferendosi ovviamente a Gian Maria Sainato, ex concorrente di Riccanza che per sei mesi ha presenziato nei salotti di Barbara D’Urso per parlare male di lui. Infatti ha insinuato più volte che Tommaso gli avrebbe fatto outing. Un’accusa pesante a cui Tommaso ha deciso di rispondere con lo screenshot di quando invece Gian Maria ha fatto coming out e lui si è complimentato nella loro chat privata.

Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena? — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 13, 2021

I social sono letteralmente esplosi: dopo sei lunghi mesi, i fans di Tommaso non aspettavano altro che questo momento.