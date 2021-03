Belen Rodriguez pancino in mostra , è una mamma atomica. Pazzesca – FOTO

Belen Rodriguez fa impazzire i followers condividendo un paio di fotografie spettacolari con il “pancino” in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dagli italiani: l’argentina, fin dal suo arrivo in Italia, ha sempre avuto ruoli di rilievo nella nostra televisione. La nativa di Buenos Aires ha ovviamente sfruttato anche quella grande vetrina rappresentata dai social network, conquistando numeri incredibili e sponsorizzando i brand anche tramite il web.

La Rodriguez, dopo la rottura con Stefano De Martino, si è sentimentalmente legata a Antonino Spinalbese. La classe 1984 è già in dolce attesa da diversi mesi e sta condividendo tantissimi scatti dolci su Instagram. L’ultimo post pubblicando online ha già fatto il giro del web in pochissimi minuti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Buccino, bellezza incantevole nell’outfit da urlo: che stile – FOTO

Belen Rodriguez favolosa con il “pancino”: scatti strepitosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE–> Cecilia Rodriguez, il costume è micro ma lo slip lo è ancora di più – FOTO

Belen, poco fa, ha condiviso un paio di scatti fenomenali. La bellissima showgirl mette in mostra il suo dolcissimo pancino. La 36enne indossa jeans attillati e tacchi. Nella prima fotografia, l’argentina è di profilo. Nella seconda, invece, chiude gli occhi con delicatezza e sfodera tutta la sua sensualità.

Gli scatti non sono ovviamente passati inosservati e hanno già raccolto 67mila cuoricini in mezz’ora. Gli utenti stanno commentando con grande velocità. “Secondo me a te li porta la cicogna i bambini”, ha scritto scherzando un followers. “Stupenda”, “Complimenti, belle foto”, “Che bel pancino”, si legge ancora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Non esistono più aggettivi per descrivere la bellezza di Belen. L’argentina, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo una fotografia in cui piazzò il suo décolleté esplosivo in primissimo piano. Come se non bastasse, il suo viso incantò i fan.