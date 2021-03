Cecilia Rodriguez, il costume è micro ma lo slip lo è ancora di più – FOTO

Cecilia Rodriguez continua ad ogni scatto pubblicato sui social a lasciare i suoi tantissimi fan a bocca aperta di fronte a tanta grazia

Cecilia Rodriguez fa parte senza dubbio di quella cerchia di persone a cui Madre Natura ha voluto decisamente bene. Forte della sua bellezza e del suo fascino l’argentina ha pensato bene di utilizzare un social network come Instagram non solo per deliziare i fan ma anche per portare avanti il suo business. Nell’ultimo scatto pubblicato si è lasciata ritrarre con addosso uno straordinario bikini capace di far salire la temperatura anche se la spiaggia è ancora lontana. Stupenda con la sua carnagione già ambrata e i capelli umidi e scompigliati Cecilia regala ai suoi oltre quattro milioni di follower un’immagine destinata turbare a lungo i loro sogni. Lo sguardo fisso verso l’obiettivo sembra avere tutta l’intenzione di oltrepassarlo fino ad arrivare direttamente a pochi centimetri da chi guarda. Lo scopo è più che evidente, provare non solo a sostenerne l’intensità ma anche a reggere l’emozione di trovarsi di fronte una dea in terra.

Cecilia Rodriguez, una vera donna d’affari

Cecilia Rodriguez non usa Instagram semplicemente per mettersi in mostra o comunque per mantenere saldo il legame con i fan che tanto la amano. Da tempo infatti la bella argentina condivide sul famoso social network foto nelle quali indossa alcuni modelli di bikini ideati da lei insieme alla sorella Belen. Dalla loro creatività infatti è nato una linea di costumi per il mare che, complice la bellezza con la quale sono presentati, stanno diventando in breve tempo i preferiti dalle italiane. Certamente oltre al fascino dei modelli presentati non è difficile ipotizzare che tanta fortuna derivi anche dal fatto che siano pubblicizzati facendoli indossare direttamente dalle due splendide sorelle.

A quanto pare le Rodriguez credono tanto nel loro progetto legato al brand di beachwear da impegnarsi personalmente. Le sorella hanno puntato nella ricerca dei colori, per lo più ispirati alla loro terra, e dei tessuti. La loro linea non si limita ai costumi ma spazia anche a borse, prendisole. Insomma tutto quello che può servire ad una donna per valorizzare la propria bellezza e femminilità in spiaggia.