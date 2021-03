Ilary Blasi fa una battuta a Verissimo e poi si imbarazza: “Silvia, la tagliamo?”. Ospite della Toffanin, si prepara a ripartire lunedì con L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi sarà la prossima concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Lunedì si prepara a partire per questa nuova avventura, dopo un lungo periodo di distanza dal mondo della televisione. Ospite di Verissimo, è entrata in studio e ha rivelato a Silvia Toffanin di sentirsi un po’ in imbarazzo e a tratti come un pesce fuor d’acqua, perché era un po’ che stava lontana dagli schermi. “Mi sento un po’ arrugginita, ma spero che sia come andare in bicicletta e di riabituarmi presto“. Poi, riguardo l’Isola, ha fatto qualche battuta che ha divertito molto Silvia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Ilary Blasi e l’ansia per L’Isola Dei Famosi: “Lo faccio un clistere?”

“Come ti senti? Hai un po’ d’ansia?” le ha chiesto Silvia. Lei ha risposto: “No, mancano due giorni e io non mi faccio mai prendere dall’ansia così tanti giorni prima. Mi arriva venti minuti prima dell’inizio, quel mal di pancia che non sai mai se è ansia o altro. Allora chiedi: posso fare un clistere?” poi si blocca, divertita, e aggiunge: “Silvia, questa la tagliamo?”. Silvia Toffanin ride tantissimo e le dice che loro a Verissimo non tagliano nulla e che la battuta sarebbe andata in onda.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ilary è stata qualche anno lontana dalla tv e dalla conduzione del Grande Fratello Vip. Ancora oggi i telespettatori sentono la sua mancanza e sperano di rivederla presto al timone delle prossime edizioni, dopo le ultime che sono state condotte dal giornalista e opinionista Alfonso Signorini.