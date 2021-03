L’ex gieffina Serena Garitta pubblica un video, in cui balla in modo elegante e sensuale: il web la guarda innamorato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

La Garitta, conosciuta su Instagram come @serenupi, danza sulle note della canzone ‘Don’t start now‘ di Dua Lipa: impossibile non guardarla!

Il filtro in bianco e nero crea un’atmosfera ancora più soffusa: Serena è semplicemente divina!

Il noto personaggio televisivo indossa un crop-top nero e un paio di leggins abbinati, tanto aderenti da sembrare una seconda pelle.

In poco più di mezz’ora il post ha spopolato sul web, con più di 2.400 mi piace e 140 commenti, tra i quali si legge: “Bravissima Serena“, “Che fisico“, “Bellissimo balletto“, oppure “Piedini divini, fisico pazzesco, unica bellezza, strepitosa, dolce proseguo Sere“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Serena Garitta, tris di cambio outfit e balletto sexy: che meraviglia! – VIDEO

Serena Garitta: una diva pazzesca! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Serena Garitta tutta forme con il mare alle spalle, spettacolo-FOTO

Proprio quattro giorni fa, Serena condivide con i suoi 328.000 followers, quattro foto scattate a Genova: bellissime!

La Garitta indossa un cappotto nero, con sotto un dolcevita abbinato e un paio di occhiali da sole con i riflessi blu.

I capelli della showgirl hanno i boccoli e sono mossi dal vento: la capigliatura le sta d’incanto!

In tutti gli scatti, l’ex gieffina della quarta edizione del famoso reality show sorride in modo molto spontaneo e naturale: un sorriso che ha mandato in tilt il web intero!

Il post ha ricevuto più di 6.000 mi piace e 200 commenti: è stato super apprezzato dai fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Ciò che rende Serena così bella e unica è la sua semplicità: il pubblico ha apprezzato, sin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, la sua genuina spontaneità.