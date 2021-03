La regina della cucina ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui ricorda l’amico scomparso. Un lutto che ha colpito tutto il mondo dello spettacolo.

E’ morto all’età di 65 anni Giovanni Gastel, celebre fotografo amato da molti personaggi del mondo dello spettacolo che l’hanno ricordato oggi nel giorno della sua scomparsa.

Il grande fotografo, nipote di Luchino Visconti, si è spento a Milano: era ricoverato da qualche giorno nell’ospedale Fiera di Milano dopo aver contratto il Covid.

L’enfisema polmonare aveva aggravato la sua condizione di salute fino a che oggi un ulteriore peggioramento l’ha portato alla morte.

I suoi scatti hanno cambiato la percezione dell’immagine della moda unendo lo stile originale al garbo e all’ironia.

Il ricordo struggente di Benedetta Parodi

In questo scatto Benedetta Parodi si trovava proprio insieme al celebre fotografo e teneva in mano una foto che lui stesso le aveva scattato con la sua arte infinita: “Addio ad un grande maestro. Gentile, affettuoso, affascinante e geniale”.

Non è stata l’unica a omaggiare Gastel, sono molti i vip che l’hanno ricordato oggi come Chiara Ferragni, Fedez, Michelle Hunziker, Mara Venier, Miriam Leone, Emma Marrone, Simona Ventura, Alba Parietti che lo ricorda come “una persona delicata, geniale, intelligente. Un grande artista elegante e raffinato”, Martina Colombari “un vero artista, di grande cultura e gentilezza ma prima ancora un grande uomo” e molti altri.

Dunque Gastel ha lasciato nella memoria di chi l’ha conosciuto il ricordo di una brava persona oltre che un grande artista.