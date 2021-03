Serena Garitta ci regala un’altra chicca su Instagram. Un video con il cambio di tre look tra simpatia e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Serena Garitta è tornata single da un po’ e pare che questa scelta sentimentale le abbia regalato una nuova luce, l’ex gieffina molto amata e seguita sui social sembra essere rinata dopo che ha chiuso definitivamente la sua storia con Nicolò, il papà di Renzo che oggi ha quattro anni.

I due dopo una bella storia d’amore si sono allontanati definitivamente, l’influencer lo ha detto tramite il suo profilo Instagram, oggi seguito da 328mila follower, ma senza concentrarsi troppo sull’argomento. Il suo ex compagno, invece, che è lontano dal mondo dello spettacolo e di professione fa l’istruttore di tennis, ha spiegato che la separazione è arrivata per via di alcune incomprensioni senza negare però che con lei ha vissuto emozioni indescrivibili che molto probabilmente non torneranno più.

E così Serena oggi si vive questo momento, pare, nel più sereno dei modi. Sono gli stessi fan che le fanno notare che da quando è single è ancora più bella e sensuale e lei accetta ben volentieri i complimenti. E questa sua rinascita si vede tutta nell’ultimo video che ha condiviso. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Serena Garitta, super simpatica ma anche sensuale: fantastica