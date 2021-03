Caso Alisha: l’appello dell’attrice Eva Longoria su Instagram

La morte di Alisha ha sconvolto anche il celebre volto nel mondo del cinema. L’iniziativa dell’attrice statunitense.

Eva Longoria relaie un appel aux dons pour la famille d’Alisha, la collégienne tuée à Argenteuil

➡️ https://t.co/gWMOusglVM via La Voix du Nord pic.twitter.com/FHcRcvlwk5 — H24 News France (@_H24news) March 13, 2021

Una notizia agghiacciante quella relativa al rinvenimento del cadavere di Alisha, 14 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata aggredita, molestata e gettata nelle profondità della Senna da due coetanei, un ragazzo e una ragazza di 15 anni. Accusati di omicidio, entrambi sono stati prelevati dalla gendarmeria locale e arrestati.

LEGGI ANCHE >>> Caso Sarah Everard, le donne su Twitter: “Siamo stanche”

L’iniziativa di Eva Longoria

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Destino atroce: muore 8 anni dopo il fidanzato in uno schianto

Dalla scoperta della salma lo scorso lunedì 8 marzo, la madre della vittima non si dà pace e grida alla giustizia “mia figlia è innocente, non ha mai fatto del male a nessuno. Chi l’ha uccisa pagherà: tutto il mondo pagherà.” A supportare i familiari della vittima c’è anche Gabriel Attal: il portavoce del governo francese si è presentato tre giorni fa al Palazzo dell’Eliseo per trattare il tema della violenza in un comunicato stampa trasmesso in diretta su Midi News e CNEWS.

La notizia dell’omicidio di Alisha ha scioccato tutto il comune di Argenteuil, nel dipartimento della Val-d’Oise. Oltre ai compagni di classe e al sindaco Georges Mothron, la notizia ha sconvolto anche un noto volto del cinema grazie alla serie “Desperate Housewives”. L’attrice statunitense Eva Longoria ha espresso sui social il suo immenso dispiacere per la morte della giovane ragazza. La celebrità è “inorridita” per quello che è accaduto ad Alisha e invita i fan di Instagram ad aderire all’appello. La modella ha aperto sul web una raccolta fondi: le donazioni sono indirizzate ai familiari della vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YANIS MARSHALL (@yanismarshall)

“Un vero dramma, che tristezza.” – ha continuato – “Sono scioccata e disgustata, ma soprattutto ho paura per i miei futuri figli.“

Fonte 20 minutes France