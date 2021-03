C’è Posta Per Te, Belen si presenta senza reggiseno – FOTO

C’è Posta Per Te, Belen si presenta senza reggiseno. Ospite di Maria De Filippi, ha fatto impazzire tutti con il suo ultimo outfit

Belen Rodriguez è sicuramente la showgirl più amata del nostro Paese. Sempre bellissima e corteggiatissima, Luciana Litizzetto non ha potuto fare a meno di inviarle la lettera a C’è Posta Per Te per imparare qualche trucchetto da lei che ha sempre tantissimi corteggiatori che arrivano a richiamare la sua attenzione quando torna single. Infatti, dopo la sua storia d’amore con Stefano De Martino, è arrivato Antonino ad allietarle la vita e a farle credere nuovamente nell’amore, al punto tale che ha deciso di fare una figlia insieme a lui.

Belen Rodriguez ospite a C’è Posta Per Te, outfit incantevole

Luciana Litizzetto ha mandato la busta a lei, a Veronica Peparini, Andreas Muller e a Gemma Galgani. Ha chiesto a tutti loro come riescono ad essere tanto fortunati in amore, in particolar modo alla showgirl argentina che l’abbiamo vista raramente single in questi anni. “Io sono molto fortunata, appena torno single arrivano tutti a corteggiarmi“. Luciana fa notare che lei e Anonino si sono conosciuti in quarantena, ma Belen la contraddice: “No, non in quarantena, poco dopo… ci avevano liberato un attimo“. Luciana ironizza, facendo notare che nel primo momento libero che abbiamo avuto, lei sia riuscita a trovare l’amore.

Successivamente, hanno parlato un po’ dei social e la Rodriguez ha dato qualche consiglio a Luciana su come fare le foto e in che posa mettersi per venire sempre bene. Le ha svelato un po’ dei trucchetti del mestiere, che sicuramente potranno tornare comodi a Luciana che le ha mandato la busta perché voleva un aiuto a trovare un fidanzato.