Schianto frontale, muore giovane ragazza incinta

A Caorle, comune della provincia di Venezia, è avvenuto un tragico incidente fra due auto: una giovane di 25 anni, incinta, ha perso la vita

Drammatico incidente a Caorle, comune dell’area metropolitana di Venezia, sulla strada Eraclea. Un tragico frontale fra due auto ha causato la morte di una giovane ragazza incinta, di appena 25 anni. L’incidente si è verificato nella mattinata, attorno alle ore 11, in corrispondenza del camping “Pra delle Torri”. Altre due sarebbero le persone rimaste coinvolte. L’uomo che era in macchina con la vittima è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Il conducente dell’altro veicolo, ferito lievemente, sarebbe in condizioni pressoché buone. La polizia di Caorle si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragico frontale a Caorle: muore una 25enne incinta

Frontale tra due auto nel comune di Caorle, in provincia di Venezia. Presso la strada Eraclea ha trovato la morte una giovane donna di 25 anni, incinta, che si trovava a bordo di un’Opel Vectra assieme al compagno. I vigili del fuoco, sopraggiunti presso il luogo dell’incidente, in corrispondenza del camping “Pra delle Torri”, hanno estratto la coppia dall’auto, ma la tempestività dei soccorsi non è bastata a salvare la giovane.

L’eliambulanza ha trasportato il compagno della 25enne, in codice rosso, presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre. Il conducente del secondo veicolo sarebbe invece in buone condizioni, essendo le sue ferite non particolarmente gravi. La polizia di Caorle, dopo le segnalazioni sull’incidente, avvenuto attorno alle ore 11, ha deviato il traffico per poi effettuare tutte le rilevazioni del caso.

Un tragico incidente, che ha immobilizzato per qualche ora la strada Eraclea, nell’area metropolitana della provincia di Venezia. La 25enne, originaria della Romania, era al quinto mese di gravidanza.