La modella Natalia Paragoni veste un tubino nero che scopre tutta la sua rara bellezza esposta al Sole: lascia senza fiato.

La modella ventiduenne ed originaria della città di Sondrio, Natalia Paragoni, è uno spirito libero, una farfalla pronta per volar via, come testimonia uno dei suoi tatuaggi sulla spalla a forma dell’affascinante insetto dotato di ali. Ed è sullo spunto di tale riflessione che la nata sotto il segno del Capricorno, ed attuale fidanzata del pacato ex gieffino Andrea Zelletta, suscita un grande interesse anche attraverso la sua professione di influencer. E’ proprio in uno dei suoi ultimi scatti condivisi su Instagram che Natalia mostra un prorompente lato di sé.

Natalia Paragoni, “rara bellezza” nei panni di un romanzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

“Non giudicare mai un libro dalla copertina 🤍“, è con questa frase associata alla didascalia del recente scatto condiviso dalla giovane modella, sempre così attenta ai dettagli quanto alle tendenze appartenenti ad uno stile particolarmente vintage, che si mostra una sua nascosta peculiarità caratteriale. Al di là della sua bellezza apollinea, chioma bionda ed eleganza senza tempo, ad attirare l’attenzione dei suoi ammiratori è stato il suo comportamento avuto nei confronti del suo partner durante la sua esperienza all’interno del GF Vip.

Una dimostrazione di rispetto della propria etica che verrà sottolineata, assieme alla sua bellezza, in tal modo nei commenti alla soleggiata istantanea di questo pomeriggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

“Ti voglio fare i complimenti perché con il gf che ha visto protagonista Andrea…” Ha così esordito un suo fan, per poi continuare: “il tuo comportamento è stato ineccepibile… Altre al tuo posto pur di incrementare follower si sarebbero girati mezzo Mediaset e sfruttato l’onda mediatica. Invece tu sei stata sempre nel tuo a sostenere il tuo Andrea in silenzio…complimenti 👏“..